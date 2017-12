Um dos protagonistas durante o período de negociação entre Neymar e Paris Saint-Germain, o zagueiro Gerard Piqué - que na época da transação postou uma foto com o brasileiro em suas redes sociais com os dizeres "se queda" - foi repórter por um dia, do portal The Players' Tribune, e realizou uma entrevista com seu ex-companheiro de Barcelona. Durante a conversa, o espanhol questionou Neymar sobre sua adaptação ao futebol francês, relembrou a Copa do Mundo de 2014, a final entre Brasil e Espanha, na Copa das Confederações de 2013 e propôs um acordo para a final da Copa do Mundo de 2018, caso a disputa seja entre Brasil e Espanha.

Com muito bom humor, o zagueiro do Barcelona comandou a conversa com o atacante do PSG, com o foco no Mundial da Rússia no ano que vem. Relembrou a lesão do jogador em 2014 e questionou o atleta sobre a sua ansiedade de disputar a principal competição de futebol do planeta.

- Ansioso para jogar, ansioso para estar lá na Copa do Mundo. Minha última Copa do Mundo não foi tão boa pelo que aconteceu com minhas costas, por tudo o que aconteceu comigo. Mas, enfim, já aconteceu. E agora a Copa do Mundo está se aproximando e nós temos uma boa equipe. Estamos indo bem e espero que possamos ganhar - falou o jogador da Seleção Brasileira.

Além disso, Neymar e Piqué falaram sobre os favoritos para Copa. O zagueiro elogiou a Seleção Brasileira.

- Eu acho que vocês (Brasil) estão um pouco acima de todos os outros. Acho que nós, a Alemanha, a Argentina, a França, estamos todos num nível muito similar. Mas vocês, você estão um pouco acima. Lá na frente, vocês têm um grande poder de fogo. Vocês têm Coutinho, Gabriel Jesus e você está lá! - Analisou o espanhol. Já Neymar, tirou o favoritismo da Seleção.

- Eu acho que não só o Brasil, mas todas as equipes nacionais que têm números fortes, que têm jogadores de qualidade, são favoritas. Como o Brasil, a Espanha, a Argentina, a França, a Alemanha, essas cinco equipes, para mim, são as favoritas - completou.

No final da entrevista, Piqué tentou fazer um acordo com o ex-companheiro de Barcelona, caso Brasil e Espanha se encontrem na final da Copa do Mundo.

- Bem, para concluir, você assina um acordo para a final Espanha x Brasil, 3 a 3, incluindo um hat-trick seu, mas nós, a Espanha, ganhamos nos pênaltis? Hat-trick na final! Risos - propôs a Neymar, o zagueiro espanhol. O brasileiro respondeu de imediato - Não, não, não! Eu não quero hat-trick, quero ganhar. Assinamos em 3 a 3, você faz um hat-trick e nós (Brasil) ganhamos! Risos.

Durante o bate-papo, os jogadores recordaram a final da Copa das Confederações de 2013, quando o Brasil, liderado por Neymar, goleou a Espanha - na época atual campeã mundial - por 3 a 0 e conquistou o título da competição. Piqué foi expulso durante a partida e recorda que naquele dia, Neymar estava "fora desse mundo".

