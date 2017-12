Portugal-Espanha, Argentina-Croácia e Inglaterra-Bélgica: a fase de grupos da Copa do Mundo da Rússia-2018, disputada entre os dias 14 de junho e 15 de julho, vai ter grandes duelos.

Estes são os cinco de maior destaque, após sorteio das chaves realizado nesta sexta-feira, em Moscou.

. 15 junho, Portugal-Espanha:

Não será preciso esperar muito para ver o primeiro grande duelo direto entre dois dos favoritos para o título Mundial. Vai ser no segundo dia de competições, quando Portugal e Cristiano Ronaldo vão desafiar a Espanha, em Sochi.

CR7 conhece bem o futebol espanhol, defendendo a camisa do Real Madrid. Mas na Copa do Mundo seus companheiros vão estar do outro lado.

Portugal e Espanha são francos favoritos do grupo B, completado por Marrocos e Irã. O dérbi ibérico à beira do Mar Negro pode ser decisivo para saber quem vai assumir a liderança do grupo.

. 17 junho, Alemanha-México:

Novo duelo para alemães e mexicanos em território russo. No último dia 29 de junho, ambos se enfrentaram em Sochi pela seminal da Copa das Confederações, com vitória por 4 a 1 da Mannschaft.

Desta vez, o jogo vai ser a estreia das equipes na Rússia-2018, no dia 17 de junho, no estádio Luzhniki de Moscou.

O jogo é importante para os dois, já que estão em um grupo F que também conta com a Suécia. O time nórdico eliminou a Itália na repescagem e quer continuar surpreendendo.

. 21 junho, Argentina-Croácia:

Com clima de clássico Barça-Real Madrid, Lionel Messi vai enfrentar Luka Modric no dia 21 de junho, no estádio de Nizhni Novgorod.

O duelo entre Argentina e Croácia coloca os dois principais aspirantes à liderança do grupo D frente à frente. Sobretudo levando em conta as dificuldade dos sul-americanos em se classificar para o Mundial.

Argentina, campeã mundial em 1978 e 1986, ainda é a favorita do grupo que conta com a estreante Islândia e a habitual adversária Nigéria.

. 24 junho, Polônia-Colômbia:

Duelo de artilheiros na Arena Kazán, com o polonês Robert Lewandowski contra o colombiano Radamel Falcao. O grupo H é um dos mais abertos, com Senegal e Japão completando a chave.

Em mensagem no Twitter, Lewandowski se alegrou em cruzar com a Colômbia para poder enfrentar Jámes Rodríguez, companheiro de Bayern de Munique: "Fala, meu irmão. Lembro de seus gols incríveis no último Mundial. Espero que você se lembre dos meus na Rússia", brincou o astro polonês.

. 28 junho, Inglaterra-Bélgica:

Os belgas da Premier League, como Eden Hazard e Kevin De Bruyne, vão enfrentar conhecidos jogadores em Kaliningrado, no duelo mais atrativo do grupo G.

Esse duelo entre ingleses e belgas será um dos mais interessantes do fechamento da primeira fase. A única dúvida é como será a situação do grupo G quando o último jogo da chave entre os favoritos seja realizado no dia 28 de junho. Panamá e Tunísia completam o grupo e teoricamente têm poucas chances.

Entre os mais contentes está o lateral do Paris Saint-Germain, Thomas Meunier, que disse que queria enfrentar os ingleses na fase de grupos para poder "mostrar que a Bélgica faz parte dos aspirantes ao título" desde o início.

* AFP