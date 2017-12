Gianni Infantino, presidente da Fifa, afirmou nesta quinta-feira que a candidatura conjunta de Estados Unidos, México e Canadá para sediar a Copa do Mundo de 2026 é uma "mensagem positiva" para o sucesso da competição.

"Conceder dois Mundiais de uma vez (como ocorreu com Rússia-2018 e Catar-2022) foi um erro", admitiu Infantino durante encontro esportivo em Dubai.

O presidente da Fifa desejo sucesso às duas próximas edições da Copa do Mundo, mas afirmou que a entidade está "estabelecendo as regras e as diretrizes" para que as suspeitas de corrupção na atribuição das Copas não voltem a acontecer.

"As candidaturas conjuntas são algo de bom e o feito de Canadá, Estados Unidos e México se unirem em um projeto comum é uma mensagem positiva", completou, explicando que a Fifa "não tem o direito de impor responsabilidades pesadas em um único país se um evento pode ser organizado em vários".

Os três países são, junto ao Marrocos, os únicos três candidatos na disputa pela sede da Copa do Mundo de 2026, a primeira que contará com 48 seleções, no lugar do tradicional formato com 32 equipes.

O país anfitrião da Copa de 2026 será escolhido em junho de 2018, nas vésperas da Copa da Rússia.

* AFP