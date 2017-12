Depois de parar no Corinthians, no ano passado, Brusque retorna à competição

Avaí, Brusque, Chapecoense, Criciúma, Figueirense, Joinville e Tubarão. Santa Catarina terá sete equipes na Copa do Brasil do próximo ano. A atualização do ranking da CBF, neste segunda-feira, deve dar mais duas vagas para times do Estado no torneio. Quantidade é inédita para o futebol catarinense. A entrada da Chape na Libertadores viabilizou a aparição de mais uma equipe.

O Brusque é o beneficiado pelo acesso do Verdão à fase prévia do torneio continental. O time brusquense foi o quarto na classificação geral do Campeonato Catarinense e “herda” a vaga da Chape, garantida no torneio pelo acesso ao torneio como representante na Libertadores. Também entram na Copa do Brasil pelo Estadual o Avaí (segundo colocado) e Criciúma (terceiro).

O Tubarão foi o campeão da Copa Santa Catarina e conquistou a quarta vaga catarinense, conforme previsto no regulamento do certame estadual. Já o Figueirense e Joinville acessam a Copa do Brasil por outro caminho. São 10 vagas para os melhores no ranking da CBF e que não conseguiram entrar no torneio pelos estaduais. A entidade que rege o futebol nacional ainda vai confirmar a participação dos dois times quando da divulgação da tabela.

