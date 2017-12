O Sevilla anunciou a contratação do brasileiro Ghilerme Arana, nesta sexta-feira, e indicou que o lateral campeão brasileiro com o Corinthians assinou contrato até junho de 2022.

"O Sevilla FC e o Corinthians chegaram a um princípio de acordo por Guilherme Arana, a espera de que o lateral esquerdo passe por reconhecimento médico para assinar contrato até junho de 2022", informou o clube andaluz.

Formado pelo Corinthians, Arana se consolidou no time titular "no final de 2016 para fazer um 2017 repleto de conquistas, tanto no nível pessoal quanto coletivo, levantando o Campeonato Paulista e o Brasileirão".

Arena chega para reforçar o lado esquerdo da defesa da equipe, que já conta com Sergio Escudero e Lionel Carole.

