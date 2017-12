Ex-companheiros no Barcelona, o uruguaio Luis Suárez descartou a chance do brasileiro Neymar assinar contrato com o Real Madrid, em entrevista ao jornal Marca nesta segunda-feira.

"Sinceramente não consigo ver. Sei como é Neymar e a admiração que tinha pelo Barcelona e pelos companheiros. Não o vejo indo jogar no Real Madrid", contou Suárez.

"Ney é uma pessoa madura e foi plenamente consciente da decisão que tomou. Certamente que o fez com muita tristeza, porque estava feliz aqui. Mas todos temos que aceitar que ele tinha outros desafios e que queria assumir", continuou Suárez sobre a ida do brasileiro para o Paris Saint-Germain.

Neymar deixou o Barcelona depois do PSG desembolsar 222 milhões de euros para contar com seu talento, o que se tornou a transação mais cara da história do futebol mundial.

"Foi uma decisão compreensível que tomou junto com a família. Não existe nenhuma negação, mas admiração e puro carinho por tudo que deu ao clube e pela relação que tivemos no longo destes anos", concluiu Suárez sobre o antigo companheiro.

Ao lado de Suárez e Lionel Messi, o brasileiro formou trio de ataque que ganhou duas Liga espanholas e uma Liga dos Campeões em três temporadas com a camisa do clube catalão.

Nas últimas semanas, alguns veículos de imprensa publicaram informações de que Neymar estaria interessado em retornar ao Barcelona.

* AFP