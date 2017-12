O técnico do Valencia, Marcelino García Toral, sofreu acidente de carro ao bater em um javali que atravessava a via, anunciou o clube neste domingo.

"Nesta madrugada, Marcelino García Toral sofreu um acidente de trânsito quando viajava para Astúrias para passar as festas de fim de ano com a família. O acidente aconteceu quando um javali tentou atravessar a via e bateu em seu veículo. Foi atendido no hospital e já recebeu alta", indicou o Valencia em comunicado.

Os comandados de Toral estão na terceira posição da Liga espanhola. No sábado, o Valencia perdeu em casa por 1 a 0 para o Villareal, resultado que amplia para 11 pontos a distância para o líder Barcelona. Os catalães venceram o clássico contra o Real Madrid por 3 a 0.

* AFP