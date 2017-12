Com pouco mais de 9h21 a tripulação do Itajaí Sailing Team, barco modelo S40, cruzou a linha de chegada da 49ª edição da Regata Volta à Ilha, neste domingo. Foi o terceiro melhor tempo da história da prova. A equipe itajaiense foi a única a completar a regata abaixo das 10h, mostrando a qualidade da tripulação e do barco. Logo após veio o Catuana Kin, com 10h18.

— Com certeza foi uma velejada muito especial. Nossa intenção era a tentativa de quebra de recorde, mas a gente sabia que a previsão não era favorável. No entanto, foi um dia perfeito, com um clima incrível e com condições bem acima da expectativa o que torna a regata ainda mais especial. Conseguimos concretizar um ano excelente, com ótimos resultados, formação de novos velejadores dentro do projeto e a certeza de que estaremos na raia em 2018 — comemorou o comandante Marcelo Gusmão.

Campeão da Regata Volta à Ilha 2016, o Zeus Team deu mais uma aula de velejo durante a edição desse ano da competição. Com 10h25, a tripulação comandada por Inácio Vandresen conquistou os títulos na ORC e C30, superando inclusive o Catuana Kin no tempo corrigido e terminando 13 minutos à frente do Portobello, campeão das edições 2014 e 2015, também modelo C30.

Muito cobiçado pelos tripulantes o título da RGS Geral ficou com o veleiro Bruxo, do comandante Luiz Schaefer. Após tempo corrigido, a tripulação pode comemorar o título em terra à frente de Bom Abrigo, vice-campeã, e Ursa Maior, terceiro colocado, repetindo o resultado da RGS A. Entre os RGS Cruzeiro o título ficou com Zimbrox, enquanto na Bico de Proa A deu Kiron 4.

Os campeões da 49ª Regata Volta à Ilha:

Fita Azul e IRC - Itajaí Sailing Team

ORC e C30 - Zeus Team

RGS Geral e RGS A - Bruxo

RGS Cruzeiro - Zimbrox

Bico de Proa A - Kiron 4

