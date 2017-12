O Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina (TJD-SC) não reconheceu o mandado de garantia entregue por Blumenau e manteve o título dos Jogos Abertos em Itajaí. Essa foi a primeira instância e, agora, os advogados blumenauenses apelarão ao Pleno do TJD. O município pede o reconhecimento dos pontos do basquete feminino, o que mudaria a classificação geral das competições e daria à cidade o 41º título dos Jasc.

Relembre

Todo esse embaraço foi causado porque o torneio do basquete feminino dos Jasc teve apenas sete times. Com esse número, o esporte passa a não ter qualquer influência sobre a classificação geral das competições. O detalhe é que na reunião do conselho técnico oito cidades – número mínimo para valer os pontos – demonstraram interesse e confirmaram presença.

Um dia antes dos Jogos, porém, Porto União disse que não entraria em quadra. Conforme o advogado Daniel Bittencourt, a desistência de um município de participar dos Jasc não é algo previsto no Código de Justiça Desportiva de Santa Catarina, o que a Fesporte teria que ter levado em conta.

A FMD entende que as partidas deveriam ter se tornado WO e é isso que os blumenauenses creem que será levado em conta pelo TJD. Se o parecer for mantido em segunda instância, o município não descarta a possibilidade de impetrar um mandado de segurança e acionar a Justiça Comum.

É algo considerado complexo, mas possível, tamanha a crença de que há embasamento suficiente para que, nos tribunais, a cidade conquiste o 41º títulos dos Jogos Abertos.