O Torino e o Atalanta empataram em 1 a 1, neste sábado na única partida do dia pela 15ª rodada do Campeonato Italiano, e se encontram a seis pontos de distância do sexta colocação, última que valeria uma vaga na próxima Liga Europa.

O camaronês Nicolas N'Koulou abriu o placar aos 45 minutos de jogo para o Torino, que jogou com camisas verdes em homenagem ao aniversário de um ano do acidente que dizimou a Chapecoense. O esloveno Josip Ilicic deixou tudo igual para o Atalanta aos 9 do segundo tempo.

Com o resultado, as duas equipes entraram no pelotão de cinco clubes empatados com 20 pontos e diferenciados somente pelo saldo de gol, com o Atalanta em 7º e o Torino na 10ª colocação. Os outros três são Milan (8º), Bologna (9º) e Chievo (11º), que jogam neste domingo contra Benevento (20º), Cagliari (13º) e Inter de Milão (3ª), respectivamente.

Todos os olhos no domingo estarão voltados para este confronto da Inter, que assumirá a liderança do Campeonato Italiano em caso de vitória.

O atual líder, o Napoli, perdeu na sexta-feira por 1 a 0 em casa para a Juventus (2ª).

-- Resultados da 15ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sexta-feira:

Roma - SPAL 3 - 1

Napoli - Juventus 0 - 1

- Sábado:

Torino - Atalanta 1 - 1

- Domingo:

(09h30) Benevento - Milan

(12h00) Inter - Chievo

Bologna - Cagliari

Fiorentina - Sassuolo

(17h45) Sampdoria - Lazio

- Segunda-feira:

(16h00) Crotone - Udinese

(18h00) Hellas Verona - Genoa

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 38 15 12 2 1 35 10 25

2. Juventus 37 15 12 1 2 41 14 27

3. Inter 36 14 11 3 0 28 10 18

4. Roma 34 14 11 1 2 27 10 17

5. Lazio 29 13 9 2 2 33 15 18

6. Sampdoria 26 13 8 2 3 27 18 9

7. Atalanta 20 15 5 5 5 21 19 2

8. Milan 20 14 6 2 6 19 18 1

9. Bologna 20 14 6 2 6 17 17 0

10. Torino 20 15 4 8 3 19 21 -2

11. Chievo 20 14 5 5 4 17 21 -4

12. Fiorentina 18 14 5 3 6 23 19 4

13. Cagliari 15 14 5 0 9 13 24 -11

14. Udinese 12 13 4 0 9 18 24 -6

15. Crotone 12 14 3 3 8 11 27 -16

16. Sassuolo 11 14 3 2 9 8 24 -16

17. Genoa 10 14 2 4 8 12 20 -8

18. SPAL 10 15 2 4 9 13 26 -13

19. Hellas Verona 9 14 2 3 9 12 29 -17

20. Benevento 0 14 0 0 14 6 34 -28

* AFP