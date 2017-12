O Tottenham (4º) abriu o tradicional "Boxing Day" com goleada por 5 a 2 sobre o Southampton (13º), nesta terça-feira, pela 20ª rodada da Premier League, marcada pela quebra de recordes de Harry Kane, autor de três gols na vitória.

Kane chegou aos 56 gols no ano de 2017 em jogos com os Spurs e a seleção da Inglaterra, superando o argentino Lionel Messi, com 54.

"Hurrykane", apelido que brinca com a palavra "furacão" em inglês, também chegou a 39 gols em um ano natural de Premier League, superando o recorde ostentado por Alan Shearer desde 1995, com 36.

O camisa 10 abriu o placar, aos 22 minutos do primeiro tempo, e ampliou, aos 39. Na segunda etapa, Dele Alli fez o terceiro, aos 4, e o sul-coreano Son Heung-min o quarto, dois minutos depois.

O hat-trick de Kane veio aos 22 minutos, em resposta à tentativa de reação dos visitantes, que conseguiram marcar com o marroquino Sofiane Boufal, aos 19. O sérvio Dusan Tadic diminuiu para o Southampton aos 37 para definir o placar.

Na classificação, o Tottenham assumiu provisoriamente a quarta colocação, sinônimo de zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Ainda neste sábado, o Manchester United (2º) recebe o Burnley (7º), enquanto o Liverpool (5º) encara o lanterna Swansea em casa para recuperar a quarta colocação.

Na quarta-feira, o líder Manchester City viaja para enfrentar o Newcastle (15º). Na quinta, Crystal Palace(16º) e Arsenal (6º) encerram a rodada.

-- Resultados da 20ª rodada da Premier League:

- Terça-feira:

Tottenham - Southampton 5 - 2

(13h00) Huddersfield Town - Stoke

Manchester United - Burnley

Watford - Leicester

West Bromwich - Everton

AFC Bournemouth - West Ham

Chelsea - Brighton and Hove Alb

(15h30) Liverpool - Swansea

- Quarta-feira:

(17h45) Newcastle - Manchester City

- Quinta-feira:

(18h00) Crystal Palace - Arsenal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 55 19 18 1 0 60 12 48

2. Manchester United 42 19 13 3 3 41 14 27

3. Chelsea 39 19 12 3 4 32 14 18

4. Tottenham 37 20 11 4 5 39 20 19

5. Liverpool 35 19 9 8 2 41 23 18

6. Arsenal 34 19 10 4 5 34 23 11

7. Burnley 32 19 9 5 5 16 15 1

8. Leicester 27 19 7 6 6 29 28 1

9. Everton 26 19 7 5 7 24 30 -6

10. Watford 22 19 6 4 9 27 34 -7

11. Huddersfield Town 22 19 6 4 9 17 31 -14

12. Brighton and Hove Alb 21 19 5 6 8 15 23 -8

13. Southampton 19 20 4 7 9 20 30 -10

14. Stoke 19 19 5 4 10 22 40 -18

15. Newcastle 18 19 5 3 11 19 29 -10

16. Crystal Palace 18 19 4 6 9 16 29 -13

17. West Ham 17 19 4 5 10 19 35 -16

18. AFC Bournemouth 16 19 4 4 11 15 28 -13

19. West Bromwich 14 19 2 8 9 14 27 -13

20. Swansea 13 19 3 4 12 11 26 -15

* AFP