Figueirense e Tubarão fizeram acordo de cessão de goleiro ao plantel alvinegro que inicia a temporada de 2018. Neto Volpi, que já defendeu o Figueira, foi emprestado pelo Peixe ao time da capital. O acerto foi realizado na manhã desta sexta-feira. O atleta assinou o contrato que vai até o final do Campeonato Catarinense de 2018.

O jogador de 25 anos tem vínculo com o time tubaronense até o final da próxima temporada e foi emprestado em contrapartida da permanência do lateral-esquerdo Marlon e do atacante Índio, que estão no Tubarão desde a disputa da Copa Santa Catarina, realizada nesta semestre. Os dois atletas ficam no Peixe também até o final do Estadual.

Neto Volpi é uma solução imediata para o problema no gol do Figueirense. Titulares ao longo da temporada, Saulo e Thiago Rodrigues não continuaram no clube. O Furacão tentou o empréstimo de Agenor – um sonho antigo – junto ao Sport, mas não descartou por não conseguir pagar os salários do atleta.

O goleiro não é um cara nova no Orlando Scarpelli. Neto Volpi é formado na base alvinegra e deixou o clube em 2014, emprestado ao Santo André. Em 2015 ele voltou ao futebol catarinense para defender o Inter de Lages e neste ano se transferiu ao Peixe.

Figueirense e Tubarão estreiam no Campeonato Catarinense no dia 17 de janeiro. O Figueira recebe o Criciúma no Orlando Scarpelli, enquanto o Peixe tem o clássico tubaronense contra o Hercílio Luz, no Anibal Costa.