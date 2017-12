O técnico Ernesto Valverde fechou as portas para uma possível saída do argentino Javier Mascherano do Barcelona em janeiro, nesta segunda-feira, garantindo que o zagueiro é importante para o time, sobretudo após a lesão do francês Samuel Umtiti.

Umtiti vai ficar de fora dos gramados por dois meses, abrindo espaço para Mascherano formar a dupla de zaga ao lado de Gerard Piqué. Mascherano atualmente também é desfalque por lesão muscular, mas seu retorno se vê cada vez mais próximo.

"Mascherano é jogador nosso e contamos com ele. Queremos que se recupere logo e confiamos muito nele", declarou Valverde na véspera do último jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões, contra o Sporting.

O argentino tinha deixado em aberto a chance de encerrar sua etapa no Barcelona, depois de perder espaço no time com a chegada de Umtiti.

"Acho que vai se terminando a etapa, é lógico. Depois de tanto tempo, é claro que me falta pouco tempo no clube. Não digo com nostalgia. Passei anos maravilhosos da minha carreira neste clube, jamais esquecerei", declarou Mascherano em entrevista ao canal ESPN.

A lesão de Umtiti pode obrigar o argentino a mudar de planos, tanto para o jogador quanto para o clube.

"Temos tempo para avaliar. Sabemos que a lesão de 'Sam' vai ser longa, mas em janeiro voltará. Quando surgem as lesões, você pensa em coisas. A princípio, estamos contentes com o que temos", disse Valverde.

O treinador lembrou que "Busquets já jogou de zagueiro. Lucas Dignez também. Alguma solução teremos que encontrar".

"O mercado de inverno ainda não chegou e desde agosto falamos dele. Quando chegar, já conversaremos disso", insistiu.

* AFP