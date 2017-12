Toda vez que José Mourinho desafia Arsène Wenger, o duelo fica explosivo: o confronto entre Arsenal e Manchester United deste sábado, pela 15ª rodada da Premier League, não vai romper com a tradição, já que ambos querem se manter à caça do líder Manchester City.

Os Gunners (4º, 28 pontos) têm a chance de encostar nos Diabos Vermelhos (2º, 32). As duas equipes precisam dos três pontos para seguir tentando diminuir a diferença para o líder City, que encara o West Ham (18º) no domingo para tentar chegar aos 43 pontos.

Wenger, de 68 anos e com 21 temporadas comandando o Arsenal, e Mourinho, de 54 e que não costuma ficar mais de três anos no mesmo time, não se tornaram amigos desde que o português assumiu o Chelsea em 2004.

13 anos e vários duelos depois, os dois treinadores voltam a se enfrentar no sábado. Desde sua chegada ao United, em 2016, Mourinho não venceu nenhum dos membros do 'Big Six'.

O Arsenal, que provavelmente não vai poder contar com o francês Alexandre Lacazette, lesionado, vem em bom momento depois de vitórias sobre Tottenham (2-0), Burnley (1-0) e Huddersfield (5-0).

Além disso, carrega a lembrança da última visita do United ao Emirates Stadium, que foi a única vitória de Wenger sobre Mourinho em 16 jogos.

"O United está em forma neste momento. Nós também e por isso o jogo promete", disse Wenger.

Com 12 vitórias seguidas, sendo a última sobre o Southampton (2-1) no último minuto de jogo, o City parece ser imparável na competição. O time de Pep Guardiola ainda não perdeu no torneio.

O West Ham, em plena reconstrução após a chegada do técnico escocês David Moye, é o adversário da vez para tentar tirar a invencibilidade dos Citizens em pleno Etihad Stadium.

Além disso, o Chelsea (3º, 29) abre a rodada no sábado recebendo o Newcastle (12º). Já o Liverpool (5º, 26) visita o Brighton (10º).

O Tottenham, que caiu para a sétima colocação após os recentes tropeços, vai tentar recuperar o caminho da vitória contra o sólido Watford (8º), com o jovem brasileiro Richarlison, ex-Fluminense, como um dos destaques da equipe.

-- Programação e classificação da 15ª rodada da Premier League, pelo horário de Brasília:

- Sábado:

(10h30) Chelsea - Newcastle

(13h00) West Bromwich - Crystal Palace

Leicester - Burnley

Everton - Huddersfield Town

Brighton and Hove Alb - Liverpool

Stoke - Swansea

Watford - Tottenham

(15h30) Arsenal - Manchester United

- Domingo:

(11h30) AFC Bournemouth - Southampton

(14h00) Manchester City - West Ham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 40 14 13 1 0 44 9 35

2. Manchester United 32 14 10 2 2 32 8 24

3. Chelsea 29 14 9 2 3 25 11 14

4. Arsenal 28 14 9 1 4 28 16 12

5. Liverpool 26 14 7 5 2 28 18 10

6. Burnley 25 14 7 4 3 14 11 3

7. Tottenham 24 14 7 3 4 22 12 10

8. Watford 21 14 6 3 5 24 25 -1

9. Leicester 17 14 4 5 5 19 20 -1

10. Brighton and Hove Alb 17 14 4 5 5 13 14 -1

11. Southampton 16 14 4 4 6 14 17 -3

12. Newcastle 15 14 4 3 7 13 19 -6

13. Everton 15 14 4 3 7 17 28 -11

14. Huddersfield Town 15 14 4 3 7 9 24 -15

15. AFC Bournemouth 14 14 4 2 8 12 16 -4

16. Stoke 13 14 3 4 7 16 29 -13

17. West Bromwich 12 14 2 6 6 12 21 -9

18. West Ham 10 14 2 4 8 12 30 -18

19. Swansea 9 14 2 3 9 7 16 -9

20. Crystal Palace 9 14 2 3 9 8 25 -17

* AFP