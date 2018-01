Com gol do argentino Sergio Aguero nos acréscimos, o Manchester City venceu o Bristol por 2 a 1, nesta terça-feira, pela partida de ida das semifinais da Copa da Liga inglesa.

Apesar de enfrentar o líder isolado da Premier League, o quarto colocado da segunda divisão da Inglaterra foi para o duelo com a autoestima elevada, após eliminar Stoke City, Crystal Palace e Manchester United nas fases anteriores do torneio.

"Parabéns ao Bristol. Vieram para jogar e fizeram um grande duelo. Estão na parte alta da Championship e respeito muito o que estão fazendo", destacou Pep Guardiola após o jogo.

"A Championship é certamente a segunda divisão mais difícil do mundo, por isso existem tantas surpresas nas copas", acrescentou.

O treinador catalão destacou a capacidade de luta de seus homens: "nosso time tenta e tenta até o último minuto. Por isso conseguimos sair bem nestas situações".

O time visitante inclusive saiu na frente, com Bobby Reid convertendo pênalti aos 44 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, os comandados de Guardiola empataram aos 10 minutos, com o belga Kevin de Bruyne tabelando com Raheem Sterling.

A vitória só veio no fim da partida, aos 47, quando o português Bernardo Silva encontrou Aguero na pequena área para cabecear para as redes.

O jogo de volta vai ser disputado em Bistol, dia 23 de janeiro.

Nesta quarta-feira, Chelsea e Arsenal se enfrentam el Stamford Bridge pelo clássico londrino. As duas equipes precisam da vitória, sobretudo os Gunners, que atravessam temporada decepcionante.

- Programação e resultados dos jogos de ida da Copa da Liga inglesa, pelo horário de Brasília:

Terça-feira:

Manchester City - Bristol 2 - 1

Quarta-feira:

(18h00) Chelsea - Arsenal

