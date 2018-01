Ele já treinava com o grupo há alguns dias, mas foi apresentado oficialmente na tarde desta terça-feira. O atacante Siloé, de 27 anos, chega ao Criciúma com a confiança do técnico Lisca, com quem trabalhou em 2015 no Ceará. O último clube por onde passou foi o Santo André, e depois de enfrentar o hipotireoidismo que o afastou temporariamente dos gramados, o atacante está de volta e espera corresponder às expectativas.

— As desconfianças vão ser ser grades, mas com trabalho dentro de campo, empenho e foco, vamos chegar ao nosso objetivo. Cheguei até aqui pelo Lisca, pela sua confiança, trabalhei com ele em 2015 onde livramos o Ceará de um rebaixamento, valeu mais do que um título e ficou marcado na história do clube, e por causa desse belo trabalho tive a confiança para ele me trazer para cá. Espero retribuir da melhor forma, o que esperam de mim como atacante são gols, dedicação e empenho não vão faltar da minha parte — declarou.

Assim que chegou ao clube, não demorou para Siloé ser escalado no provável time titular, ao lado do atacante Mailson, outro reforço da temporada. Lisca pode estar experimentando uma provável dupla para o ataque tricolor, já que apesar das característica como jogador de lado, Siloé acredita estar preparado para qualquer esquema tático.

— Comecei jogando pelo lado, mas depois que comecei a trabalhar com o Lisca ele me utilizou de outras formas e meu desempenho tem melhorado, conseguiu tirar algo bom de mim. Estou à disposição dele, onde me colocar para jogar eu quero ajudar o Criciúma a triunfar dentro de campo — completou.

A estreia do Criciúma no Campeonato Catarinense de 2018 está marcada para o dia 17 de janeiro. O Tigre enfrenta o Figueirense no Orlando Scarpelli.

