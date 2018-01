Integrados ao elenco do Criciúma desde o início da temporada, os atacantes João Paulo, Mailson e Lucas Coelho foram apresentados oficialmente na tarde desta sexta-feira. Os nomes dos atletas foram publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e agora eles estão à disposição do técnico Lisca. Mailson, que já vinha treinando como dupla de ataque ao lado de Siloé, deve estrear no domingo diante do Concórdia.

— Meta a gente sempre tem, quero fazer história com a camisa do Criciúma. Os gols vão sair naturalmente, não adianta ficar na ansiedade, mas eu tenho que me cobrar também. Atacante vive de gol, o importante é poder ouvir o que o professor pede e creio que vai dar tudo certo — projetou Mailson, de 27 anos.

Outro jogador trazido para balançar a rede é João Paulo, que foi revelado nas categorias de base do São Paulo. Em 2017, o atleta de 21 anos atuou no Bahia, e veio para o Criciúma com boas referências do amigo Caio Rangel, que passou recentemente pelo clube.

— Eu estava em casa ainda sem clube, sem decidir para onde ia e acabou chegando a proposta. Fiquei muito feliz, sempre tive vontade de jogar aqui, muitos amigos ja passaram pelo clube e elogiaram, falaram que a torcida vem, que o estádio e o clube são bons, então isso foi uma das coisas que me ajudou a vir para cá — comentou.

Também na disputa por uma vaga no ataque do Tigre, Lucas Coelho, 23 anos, conhece bem a história do Tigre. Natural de Lages, ele é formado nas divisões de base do Grêmio e passou recentemente pelo ABC, de Natal. Apesar de aparecer em algumas oportunidades como meia avançado, Lucas tem atuado como centroavante desde que subiu para o profissional, mas disse que está à disposição para o que Lisca precisar.

— Essa disputa (pela vaga no ataque) tem que ser sadia, se não for a gente só tem a perder. Com mais opções o grupo tem a ganhar, a gente se dedica mais no treino, tendo a sombra quem está jogando tem que se dedicar para elevar o próprio nível, e o time só tem a ganhar com isso — comentou.

Promoção de ingresso para sócios

Para a partida de domingo, 17h, contra o Concórdia, a diretoria do Criciúma realiza promoção de ingresso. O associado em dia poderá trocar cinco apostas na Timemania, marcando o Tigre como time do coração, por um ingresso de arquibancada ou por um copo de cerveja artesanal, à venda no estádio. Vale para a promoção as apostas nos concursos 1.134 e 1.135.

Leia mais:

Rodada de cinema no começo do Catarinense 2018. Confira os filmes em cartaz

Nenhuma ocorrência é registrada na volta da cerveja aos estádios de SC

Criciúma está no mercado em busca de reforços, garante executivo