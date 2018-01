O Atlético de Madri confirmou a vaga nas quartas de final da Copa do Rei, nesta terça-feira, depois de vencer o Lleida por 3 a 0 na partida de volta, com gol do estreante Víctor Machín Vitolo.

O novo atacante do time colchonero fechou a conta aos 35 minutos do segundo tempo, com potente chute de direita após passe em profundidade de Fernando Torres.

Antes, o belga Yannick Carrasco abriu o placar aos 11 minutos da segunda etapa, com assistência do brasileiro naturalizado Diego Costa. O francês Kevin Gameiro fez o segundo gol, aos 29.

O time comandado pelo argentino Diego Simeone comprovou sua superioridade, já demonstrada na goleada por 4 a 0 no jogo de ida, e fechou a eliminatória com sonoro 7 a 0.

Ainda nesta terça, Valencia e Las Palmas disputam mais uma vaga entre os oito melhores times da competição. Na primeira partida entre as duas equipes, empate em 1 a 1 nas Ilhas Canárias.

Na quarta-feira, o Real Madrid tem tudo para confirmar a vaga diante do Numancia, apesar da recente má fase de resultados. Os merengues venceram o jogo de ida por 3 a 0. Já o Barcelona encara o Celta de Vigo na quinta-feira, após empate em 1 a 1 na partida de ida.

-- Resultados e programação das partidas de volta das oitavas de final da Copa do Rei, pelo horário de Brasília:

- Terça-feira

(+) Atlético Madri - Lleida (D3) 3 - 0 (4-0)

(18h30) Valencia - Las Palmas (1-1)

- Quarta-feira

(16h30) Alavés - Formentera (D3) (3-1)

Villarreal - Leganés (1-1)

(18h30) Real Madrid - Numancia (D3) (3-0)

- Quinta-feira

(16h30) Levante - Espanyol (2-1)

Sevilla - Cádiz (D2) (2-0)

(18h30) FC Barcelona - Celta de Vigo (1-1)

NOTA: os times com o sinal (+) estão classificados para as quartas de final.

* AFP