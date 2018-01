Atual campeão da FA Cup, o Arsenal foi eliminado da competição ao ser derrotado por 4 a 2 pelo Nottingham Forest, neste domingo, e não vai poder defender o título do torneio.

O técnico francês Arsène Wenger pagou caro ao escalar um time recheado de reservas, apesar de enfrentar uma equipe que está na segunda divisão do futebol inglês. No entanto, o tradicional time inglês já conquistou duas Copas da Europa no final dos anos 1970.

O americano Eric Lichaj fez os dois primeiros gols dos anfitriões (20 e 44 minutos), enquanto Ben Brereton (64) e Kieran Dowell (85) completaram a goleada cobrando pênalti.

Os Gunners diminuíram com o alemão Per Mertesacker (23) e Danny Welbeck (79), mas não foram capazes de virar o jogo para buscar o 14º título da Copa da Inglaterra. O Arsenal é o maior vencedor do torneio.

Antes, o Tottenham se classificou facilmente ao superar o Wimbledon da terceira divisão por 3 a 0, com dois gols do craque Harry Kane.

Artilheiro das ligas europeias em 2017, Kane manteve o ritmo e decidiu a eliminatória com dois gols em dois minutos, aos 18 e 20 do segundo tempo. Pouco depois, o belga Jan Vertonghen fechou a conta, aos 26.

Liverpool, Manchester United e Manchester City conseguiram as classificações para a quarta fase, enquanto o Chelsea vai precisar disputar o "replay" após empate sem gols com o Norwich City, no sábado.

-- Resultados da terceira fase da Copa da Inglaterra:

- Sexta-feira:

(+) Liverpool - Everton 2 - 1

(+) Manchester United - Derby County (2ª) 2 - 0

- Sábado:

Fleetwood (3ª) - Leicester 0 - 0

(+) Watford - Bristol City (2ª) 3 - 0

Bournemouth - Wigan (3ª) 2 - 2

(+) Coventry (4ª) - Stoke 2 - 1

Bolton (2ª) - (+) Huddersfield 1 - 2

Exeter (4ª) - (+) West Bromwich 0 - 2

(+) Manchester City - Burnley 4 - 1

Wolverhampton (2ª) - Swansea 0 - 0

(+) Newcastle - Luton (4ª) 3 - 1

Fulham (2ª) - (+) Southampton 0 - 1

Norwich (2ª) - Chelsea 0 - 0

- Domingo:

Shrewsbury (3ª) - West Ham 0 - 0

(+) Tottenham - Wimbledon (3ª) 3 - 0

(+) Nottingham Forest (2ª) - Arsenal 4 - 2

- Segunda-feira:

(16h45) Brighton - Crystal Palace

Nota: o sinal (+) indica o time classificado para a quarta fase da FA Cup, enquanto os jogos terminados em empate terão "replay".

* AFP