Garantido na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Avaí tenta nesta quarta-feira confirmar os 100% de aproveitamento e, de quebra, a liderança isolada no grupo 20. Outro catarinense em ação no dia, o Joinville ainda luta pela classificação no grupo 24. Os dois jogos acontecem a partir das 16h.

Em Jundiaí, no estádio Jaime Cintra, o Avaí encara o Paulista. O Leão vem de vitórias sobre Red Bull Brasil (1 a 0) e São José-RS (2 a 1). Por isso, tem seis pontos e lidera a chave, precisando do empate para consolidar a primeira colocação. O próximo adversário sairá do grupo 19, entre Itapirense, Fortaleza e Volta Redonda.

O JEC joga pelo empate contra o Taboão da Serra, no estádio Vereador José Ferez, em Taboão da Serra, para avançar. Com vitória sobre o Real-DF (4 a 2) e empate diante do São Paulo Crystal-PB (0 a 0), o JEC lidera o grupo 24, com quatro pontos. Se passar, na segunda fase o time terá Atlético-MG ou Audax-SP, líderes do grupo 23.

3ª rodada

Quinta-feira

16h

Paulista x Avaí

Taboão da Serra x Joinville