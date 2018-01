Para começar o ano de 2018 e como primeiro desafio desde o clássico disputado em 23 de dezembro, com vitória catalã por 3 a 0 em pleno Santiago Bernabéu, Barcelona e Real Madrid voltam a campo nesta quinta-feira pelas oitavas de final da Copa do Rei.

Os dois gigantes espanhóis terão desafios distintos na competição. O Barça encara outra equipe da elite do futebol nacional, o Celta de Vigo, enquanto o Real enfrenta o modesto Numancia, da segundona.

O Celta é o 11º colocado do Campeonato Espanhol e complicou a vida do Barça no primeiro turno, empatando em 2 a 2 no Camp Nou.

Será um adversário que o Barça precisará respeitar, num momento em que o clube catalão ainda vive a euforia da grande vitória sobre o Real no clássico.

No Real Madrid, apesar da recente conquista do título do Mundial de Clubes, o resultado diante do Barcelona instaurou uma pequena crise.

Afastado a 14 pontos do líder e arquirrival, a situação no Campeonato Espanhol é complicada. Com isso, a Copa do Rei se transformou na grande esperança de um título nacional para os comandados de Zinedine Zidane nesta temporada.

O enorme favoritismo sobre o Numancia colocará pressão sobre o Real para que apresente seu melhor futebol.

As primeiras quatro partidas de ida das oitavas de final da Copa do Rei serão disputadas nesta quarta-feira, com destaque para a visita do Atlético de Madrid ao Lleida, uma equipe da terceira divisão espanhola.

Este pequeno clube catalão já foi capaz de eliminar a tradicional Real Sociedad na rodada anterior.

A outra equipe da terceira divisão que ainda segue viva na Copa do Rei é o Formentera, que eliminou o Athletic Bilbao e que agora encara o Alavés.

Já o Valencia, terceiro colocado da Liga, visita o Las Palmas, atual lanterna da primeira divisão.

As partidas de volta das oitavas de final serão disputadas em 10 e 11 de janeiro.

-- Programação das partidas de ida das oitavas de final da Copa do Rei:

- Quarta-feira:

(15h00) Lleida (D3) - Atlético Madrid

Formentera (D3) - Alavés

(17h00) Las Palmas - Valencia

Cádiz (D2) - Sevilla

- Quinta-feira:

(15h00) Celta Vigo - Barcelona

Leganés - Villarreal

(17h00) Numancia (D2) - Real Madrid

Espanyol - Levante

