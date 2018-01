O Barcelona vai se despedir oficialmente do zagueiro Javier Mascherano, confirmando a saída do argentino, que segundo a imprensa espanhola vai defender o Hebei Fortune da China.

"Javier Mascherano deixa o FC Barcelona depois de oito temporadas. O argentino vai receber uma despedida institucional por parte do clube nesta quarta", afirmou o clube catalão em comunicado.

O defensor vai poder se despedir dos torcedores em pequena homenagem antes do jogo de volta das quartas de final da Copa do Rei, contra o Espanyol (1-0 na ida).

"O Barcelona tornou público o plano de despedida de Javier Mascherano, que nesta sexta-feira vai se incorporar a concentração de seu novo time, o Hebei Fortune, que está fazendo pré-temporada em Marbella", publicou o site do jornal Mundo Deportivo.

Em dezembro, o diário catalão Sport garantiu que Barça e Hebei tinham entrado em acordo sobre a transação do argentino ao clube asiático, por 10 milhões de euros.

O jornal afirmou que a operação estava pendente da recuperação do francês Samuel Umtiti ou da chegada de outro zagueiro, condições que foram cumpridas após a chegada do colombiano Yerry Mina.

Mascherano chegou ao Barcelona procedente do Liverpool, em 2010. Desde então, levantou 18 troféus com a equipe, sendo 4 títulos da LaLiga, 4 Copas do Rei, 3 Supercopas da Espanha, 2 Ligas dos Campeões, 2 Supercopas da Europa e 2 Mundiais de Clubes.

* AFP