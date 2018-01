O Barcelona confirmou nesta quarta-feira a aposentadoria de Víctor Valdés, ex-goleiro de grande sucesso no clube entre 2002 e 2014, dois dias depois do jogador de 35 anos deixar no ar seu adeus.

Em mensagem nas redes sociais, o clube catalão publicou um vídeo com imagens da trajetória de Valdés, revelado nas categorias de base do Barça e que se tornou o goleiro titular da época mais vencedora da história do clube, acompanhado da mensagem: "Gracias por todo, Víctor" (Obrigado por tudo, Víctor).

Em 1 de janeiro, Valdés publicou uma enigmática mensagem, com uma foto de um caminho e o texto "Gracias por todo", antes de apagar todas as suas contas das redes sociais, algo interpretado pela imprensa espanhol como o anúncio de aposentadoria do jogador.

Com 20 jogos pela Espanha no currículo, Valdés fez parte da seleção campeã do mundo em 2010 e da Eurocopa em 2012, mas sempre como reserva de Iker Casillas.

Foi com o Barcelona que o goleiro alcançou as maiores glórias dentro de campo, incluindo três Ligas dos Campeões (2006, 2009 e 2011), seis Ligas (2005, 2006, 2009, 2010, 2011 e 2013), duas Copas do Rei (2009 e 2012) e dois Mundiais de Clubes (2009 e 2011).

De forte personalidade, Valdés surpreendeu a todos quando anunciou sua saída do Barça, apesar de ser titular da equipe.

Posteriormente, o goleiro machucou seriamente o joelho, uma lesão que o impediu de voltar a apresentar seu melhor nível no Manchester United, no Standard de Liège belga e no Middlesbrough, seu último clube.

* AFP