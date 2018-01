Barcelona e Atlético de Madri, que perderam os primeiros confrontos para Espanyol (1-0)e Sevilla (2-1), respectivamente, precisam vencer a partida de volta das quartas de final da Copa do Rei para brigarem pelas semifinais da competição.

Após surpreender o Barça e aplicar a primeira derrota dos comandados de Ernesto Valverde na temporada, o Espanyol vai ao Camp Nou na quinta-feira com a missão de manter a vantagem e eliminar o gigante.

Apesar de perderem o último jogo para o Sevilla no domingo, o técnico Quique Sánchez Flores se mostra otimista.

"Chegamos para este jogo com uma parte importante, que é ir com a esperança intacta. Notei que o time está cansado, mas temos cinco dias para preparar o clássico", disse após a partida contra o Sevilla.

O Barcelona, por outro lado, vai para o dérbi após goleada por 5 a 0 sobre o Betis. Valverde utilizou time misto no duelo de ida, mas na partida decisiva em casa o treinador pode ir com força máxima. Atual tricampeão, o Barça quer se tornar o primeiro time a conquistar quatro Copas do Rei seguidas.

Já o Atlético de Madri vai até Sevilla para tentar se vingar da derrota em casa, após sofrer virada e perder por 2 a 1. O técnico Diego Simeone não vai poder contar com o brasileiro naturalizado espanhol, Diego Costa, que sofreu uma distensão muscular no final de semana e vai desfalcar os colchoneros.

Os andaluzes, por outro lado, parecem ter reencontrado o rumo após a chegada do novo técnico Vincenzo Montella. "Começamos a ser um time que sabe pelo que joga", afirmou o treinador italiano após vitória sobre o Espanyol na Liga.

No Santiago Bernabéu, o Real Madrid tem duelo mais simples contra o Leganés. Os merengues venceram na ida por 1 a 0, mas vêm de atropelo por 7 a 1 sobre o Deportivo La Coruña no Campeonato Espanhol.

"É uma grande satisfação e um alívio", disse Zidane após partida contra os galegos. No jogo de ida, a equipe teve mais dificuldades, talvez pela formação recheada de reservas e jogadores jovens.

No último jogo da eliminatória, o Valencia defende fora de casa a vitória por 2 a 1 sobre o Alavés.

-- Programação dos jogos de volta pelas quartas de final da Copa do Rei, pelo horário de Brasília:

- Terça-feira

(18h30) Sevilla - Atlético de Madri, ida 2-1

- Quarta-feira

(16h00) Alavés - Valencia, ida 1-2

(18h30) Real Madrid - Leganés, ida 1-0

- Quinta-feira

(18h30) FC Barcelona - Espanyol, ida 0-1

* AFP