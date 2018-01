O Barcelona, com uma equipe repleta de reservas, empatou em 1 a 1 fora de casa com o Celta de Vigo, nesta quinta-feira na partida de ida das oitavas de final da Copa do Rei, um jogo que serviu de palco para a volta de Ousmane Dembélé.

O jovem francês de 20 anos, maior contratação do Barça para a nova temporada, não jogava desde setembro, quando sofreu grave lesão na coxa esquerda. Dembélé entrou em campo contra o Celta para disputar os últimos 20 minutos.

Na ausência de Lionel Messi, Luis Suárez e Andrés Iniesta, que sequer foram relacionados para o jogo, o primeiro gol do Barcelona em 2018 foi de autoria do jovem José Manuel Arnaiz, formado nas categorias de base do clube. O Celta empatou a partida com o dinamarquês Pione Sisto.

O Celta já tinha empatado com o Barcelona (2-2) em dezembro, no primeiro turno do Campeonato Espanhol no Camp Nou. Agora, o clube voltará ao estádio do Barça para a partida de volta e precisará surpreender o atual campeão da Copa do Rei para se classificar.

O outro gigante espanhol, o Real Madrid, teve vida bem mais fácil, enfrentando o Numancia, da segunda divisão.

Também apostando num timo reserva, os comandados de Zinedine Zidane venceram por 3 a 0, com gols de Gareth Bale, Isco e Borja Mayoral, um resultado que praticamente sela a classificação do Real, que poderá poupar seus principais jogadores novamente na volta.

Em outras partidas disputadas nesta quinta-feira, o Leganés venceu por 1 a 0 em casa o Villarreal, que terá que virar o resultado na volta, enquanto o Levante superou por 2 a 1 o Espanyol na casa do adversário catalão.

Resultados das oitavas de final da Copa do Rei:

. Quarta-feira

Lleida Esportiu (D3) - Atlético de Madrid 0 - 4

Formentera (D3) - Alavés 1 - 3

Las Palmas - Valencia 1 - 1

Cadix (D2) - Sevilla 0 - 2

. Quinta-feira

Celta Vigo - Barcelona 1 - 1

Leganés - Villarreal 1 - 0

Numancia (D2) - Real Madrid 0 - 3

Espanyol - Levante 1 - 2

* AFP