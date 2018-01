O primeiro turno ainda não terminou e o líder Barcelona já tem nove pontos de vantagem para Atlético de Madri (2º), distância que pode ser ampliada com a visita dos catalães ao Levante (16º), neste domingo, pela 18ª rodada da Liga espanhola.

A dois jogos de completar a metade da competição, o Barça tem 45 pontos e é o único time que ainda não perdeu. A vitória por 3 a 0 contra o maior rival Real Madrid, em pleno Santiago Bernabéu, deu um golpe de autoridade no campeonato espanhol.

"As vitórias sempre dão confiança, não dá pra negar. Mas esta vitória é passado e é preciso olhar adiante", declarou o técnico Ernesto Valverde nesta semana.

O último time a tirar uma diferença de nove pontos para conquistar a Liga foi o próprio Barcelona, na temporada 1998-1999, contra o Mallorca do argentino Héctor Cúper.

Lionel Messi, Luis Suarez e Andrés Iniesta foram poupados do jogo da Copa do Rei e podem voltar a campo.

Para o Atlético de Madri, o maior otimismo está no retorno do brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa. O atacante vai poder reestrear na Liga espanhola, depois de ficar de fora das competições até janeiro por conta da proibição dos Colchoneros contratarem.

Costa demonstrou que está em forma, deixando o dele na vitória por 4 a 0 sobre o Lleida, pela Copa do Rei. "Diego é um companheiro ideal para qualquer atacante", resumiu o técnico Diego Simeone sobre o entrosamento entre ele e o francês Antoine Griezmann.

O Atlético, já eliminado da Liga dos Campeões, quer aproveitar a chance para se aproximar do Barça. O primeiro duelo é no sábado, contra o Getafe (8º).

A 14 pontos do líder, o Real Madrid (4º) parece entender que não vai repetir o título da última temporada. No entanto, a opinião dos torcedores não é compartilhada pelo técnico Zinedine Zidane, que sonha com a virada.

"Nós temos um sonho, tenho fé no meu plantel. Depois da derrota no Clássico, claro que dói, mas o Madrid nunca se rende. Estamos vivos nas três competições", declarou Zizou nesta semana.

Os merengues contam com um jogo a menos, que vai ser disputado contra o Leganés em fevereiro. No domingo, o time encara o Celta de Vigo (11º), com a preocupação com o desfalque de Dani Carvajal, suspenso, e a provável falta de Sergio Ramos, diagnosticado com lesão na panturrilha.

-- Programação da 18ª rodada do Campeonato Espanhol, pelo horário de Brasília:

- Sábado:

(10h00) Atlético de Madri - Getafe

(13h15) Valencia - Girona

(15h30) Las Palmas - Eibar

(17h45) Sevilla - Betis

- Domingo:

(09h00) Leganés - Real Sociedad

(13h15) Barcelona - Levante

(15h30) Villarreal - Deportivo La Coruña

Athletic Bilbao - Alavés

(17h45) Celta Vigo - Real Madrid

- Segunda-feira:

(18h00) Málaga - Espanyol

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 45 17 14 3 0 45 7 38

2. Atlético de Madri 36 17 10 6 1 25 8 17

3. Valencia 34 17 10 4 3 36 17 19

4. Real Madrid 31 16 9 4 3 30 14 16

5. Sevilla 29 17 9 2 6 20 22 -2

6. Villarreal 27 17 8 3 6 24 20 4

7. Eibar 24 17 7 3 7 22 29 -7

8. Getafe 23 17 6 5 6 22 16 6

9. Real Sociedad 23 17 6 5 6 31 29 2

10. Girona 23 17 6 5 6 21 26 -5

11. Celta Vigo 21 17 6 3 8 30 25 5

12. Athletic Bilbao 21 17 5 6 6 18 19 -1

13. Leganés 21 16 6 3 7 12 14 -2

14. Betis 21 17 6 3 8 25 31 -6

15. Espanyol 20 17 5 5 7 14 21 -7

16. Levante 18 17 3 9 5 15 22 -7

17. Alavés 15 17 5 0 12 13 25 -12

18. Deportivo La Coruña 15 17 4 3 10 19 34 -15

19. Málaga 11 17 3 2 12 13 31 -18

20. Las Palmas 11 17 3 2 12 13 38 -25

* AFP