A novela parece estar próxima do fim: segundo informações do jornal Sport, neste sábado, o Barcelona vai tirar o brasileiro Philippe Coutinho do Liverpool em troca de 160 milhões de euros.

O valor seria dividido em 120 mi à vista e 40 mi, de acordo com metas a serem cumpridas.

"Philippe Coutinho será jogador do Barça para as próximas cinco temporadas, a não ser que as negociações quebrem nos últimos segundos", afirmou o jornal.

"O clube conseguiu um princípio de acordo com o Liverpool em relação ao montante final de uma operação, autenticamente histórico", acrescentou o informativo.

Por outro lado, o jornal Mundo Deportivo indicou que o clube inglês pede um valor de 160 milhões de euros "entre valores fixos e variáveis a serem cumpridos".

Segundo o Mundo Deportivo, o próprio Coutinho vai contribuir com um esforço financeiro de 15 milhões de euros para facilitar a transferência.

Se a negociação se concretizar, Coutinho vai se tornar o terceiro jogador mais caro da história do futebol, atrás do compatriota Neymar (222 milhões de euros Barcelona-PSG) e do francês Kylian Mbappé (180, Monaco-PSG).

jed.zm/jvb/fa

* AFP