O Barcelona se manteve firme na liderança da Liga espanhola, neste domingo, após vencer o Levante (16º) por 3 a 0 pela 18ª rodada, com gols de Lionel Messi, Luis Suárez e Paulinho.

As estrelas ofensivas do Barça voltaram a mostrar seu poder, um dia depois do clube anunciar a contratação do brasileiro Philippe Coutinho por 160 milhões de euros, contratação a peso de outro para passar definitivamente a página da saída de Neymar ao Paris Saint-Germain.

"É um grande jogador. Estou certo de que vai nos ajudar muito para que o Barcelona alcance os objetivos da temporada. O esperamos o mais rápido possível", declarou Paulinho aos microfones da beIn Sports após a partida.

"É um jogador que pode nos acrescentar muitas coisas, que se relaciona bem com o gol, que marca gols e dá assistências. Sobretudo no plano ofensivo, é um jogador que pode nos ajudar muito na construção das jogadas", afirmou Valverde em coletiva de imprensa após vitória.

Na classificação, o Barcelona somou 48 pontos e se mantém invicto no campeonato. O time catalão resistiu bem à pressão após vitórias de Atlético de Madri (2º) e Valencia (3º). Os perseguidores do líder superaram Getafe (9º) por 2-0 e Girona (11º) por 2-1, respectivamente, mas se mantém a 9 e 11 pontos do Barça.

O Real Madrid está provisoriamente a 17 pontos do grande rival, mas ainda tem o duelo contra o Celta de Vigo (12º) pelo último jogo do dia.

Dentro de campo, Messi abriu o placar aos 12 minutos, com Suárez ampliando a vantagem aos 38. Depois de um segundo tempo sonolento, o brasileiro Paulinho apareceu como de costume dentro da área para receber passe do camisa 10 e empurrar para as redes, aos 48.

"Estou feliz pelo gol, mas mais pelos pontos que o time somou e pela vitória", acrescentou o meia brasileiro.

Antes, o Leganés (9º) venceu a Real Sociedad (12º) por 1 a 0, enquanto Villareal (6º) e Deportivo La Coruña (17º) empataram em 1 a 1 e o Athletic Bilbao (8º) superou o Alavés (18º) por 2 a 0.

-- Resultados da 18ª rodada do Campeonato Espanhol

- Sábado:

Atlético de Madri - Getafe 2 - 0

Valencia - Girona 2 - 1

Las Palmas - Eibar 1 - 2

Sevilla - Betis 3 - 5

- Domingo:

Leganés - Real Sociedad 1 - 0

Barcelona - Levante 3 - 0

Villarreal - Deportivo La Coruña 1 - 1

Athletic Bilbao - Alavés 2 - 0

(17h45) Celta Vigo - Real Madrid

- Segunda-feira:

(18h00) Málaga - Espanyol

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 48 18 15 3 0 48 7 41

2. Atlético de Madri 39 18 11 6 1 27 8 19

3. Valencia 37 18 11 4 3 38 18 20

4. Real Madrid 31 16 9 4 3 30 14 16

5. Sevilla 29 18 9 2 7 23 27 -4

6. Villarreal 28 18 8 4 6 25 21 4

7. Eibar 27 18 8 3 7 24 30 -6

8. Athletic Bilbao 24 18 6 6 6 20 19 1

9. Leganés 24 17 7 3 7 13 14 -1

10. Betis 24 18 7 3 8 30 34 -4

11. Getafe 23 18 6 5 7 22 18 4

12. Real Sociedad 23 18 6 5 7 31 30 1

13. Girona 23 18 6 5 7 22 28 -6

14. Celta Vigo 21 17 6 3 8 30 25 5

15. Espanyol 20 17 5 5 7 14 21 -7

16. Levante 18 18 3 9 6 15 25 -10

17. Deportivo La Coruña 16 18 4 4 10 20 35 -15

18. Alavés 15 18 5 0 13 13 27 -14

19. Málaga 11 17 3 2 12 13 31 -18

20. Las Palmas 11 18 3 2 13 14 40 -26

* AFP