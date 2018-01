O Bayern de Munique, que eliminou RB Leipzig e Borussia Dortmund nas fases anteriores da Copa da Alemanha, vai encarar duelo mais tranquilo nas quartas de final, já que vai enfrentar o Paderborn da terceira divisão, segundo sorteio realizado neste domingo.

O Paderborn é o único dos oito times ainda em disputa que não atua na Bundesliga. Nas rodadas anteriores o time eliminou o Ingolstadt, da segunda divisão.

O Bayern lidera o Campeonato Alemão com tranquilidade, a 11 pontos de distância do Schalke 04. Os bávaros esperam o reinício do torneio no próximo fim de semana e fazem treinos de inter-temporada em Doha.

O Schalke, por outro lado, vai encarar o Wolfsburg, 10º colocado Bundesliga. Os outros cruzamentos das quartas de final serão Eintracht Frakfurt-Mainz e Bayer Leverkusen-Werder Bremen.

A final da Copa da Alemanha vai ser disputada no estádio Olímpico de Berlim, dia 19 de maio. O atual campeão Borussia Dortmund já foi eliminado e não poderá defender o título.

-- Sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa da Alemanha:

Eintracht Frankfurt - Mainz

Bayer Leverkusen - Werder Bremen

Schalke 04 - Wolfsburg

Paderborn - Bayern de Munique

NOTA: os jogos serão disputados nos dia 6 e 7 de fevereiro.

* AFP