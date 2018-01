O Bayern de Munique deu grande passo rumo ao título da Bundesliga ao ampliar para 16 pontos a vantagem sobre o segundo colocado, após vencer por 4 a 2 em casa o Werder Bremen, neste domingo, com gols de Muller e Lewandowski.

A equipe bávara chegou ao início da 19ª rodada do Campeonato Alemão com 13 pontos de vantagem sobre seu perseguidor mais próximo, o RB Leipzig, que no sábado perdeu (2-1) para o Freiburg e caiu para o terceiro lugar. O Bayer Leverkusen (2º) e o Borussia Monchengladbach (4º), que venceram respectivamente Hoffenheim (4-1) e Augsburg (2-0), alcançaram em pontos o Leipzig.

A derrota do Leipzig foi aproveitada neste domingo pelo Bayern, que abriu uma diferença ainda maior em relação ao novo vice-líder, o Leverkusen. São impressionantes 16 pontos de folga.

Jupp Heynckes, aos 72 anos, deu sequência a sua volta triunfal ao cargo de técnico do Bayern, depois de assumir o o clube novamente com a demissão de Carlo Ancelotti, em outubro.

A vitória deste domingo foi construída com gols de Thomas Muller (41 e 84 min) e do polonês Robert Lewandowski (63, 76). O Werder Bremen, que chegou a ficar à frente do placar no primeiro tempo, balançou as redes com Jerome Gondorf (25) e um gol contra de Niklas Süle (75).

-- Resultados da 19ª rodada do Campeonato Alemão:

- Sexta-feira:

Hertha Berlim - Borussia Dortmund 1 - 1

- Sábado:

Hoffenheim - Bayer Leverkusen 1 - 4

Freiburg - RB Leipzig 2 - 1

B. Moenchengladbach - Augsburg 2 - 0

Mainz - Stuttgart 3 - 2

Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 1 - 3

Hamburgo - Colônia 0 - 2

- Domingo:

Bayern de Munique - Werder Bremen 4 - 2

Schalke 04 - Hannover

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 47 19 15 2 2 44 14 30

2. Bayer Leverkusen 31 19 8 7 4 39 27 12

3. RB Leipzig 31 19 9 4 6 31 28 3

4. B. Moenchengladbach 31 19 9 4 6 30 30 0

5. Borussia Dortmund 30 19 8 6 5 40 25 15

6. Schalke 04 30 18 8 6 4 29 24 5

7. Eintracht Frankfurt 30 19 8 6 5 24 20 4

8. Augsburg 27 19 7 6 6 28 25 3

9. Hoffenheim 27 19 7 6 6 29 27 2

10. Hannover 26 18 7 5 6 27 28 -1

11. Hertha Berlim 25 19 6 7 6 27 27 0

12. Freiburg 23 19 5 8 6 20 33 -13

13. Wolfsburg 20 19 3 11 5 22 24 -2

14. Stuttgart 20 19 6 2 11 16 24 -8

15. Mainz 20 19 5 5 9 24 33 -9

16. Werder Bremen 16 19 3 7 9 16 25 -9

17. Hamburgo 15 19 4 3 12 15 28 -13

18. Colônia 12 19 3 3 13 14 33 -19

* AFP