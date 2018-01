A noite foi de festa para os pouco mais de 1,5 mil torcedores que foram ao Ginásio Sebastião Cruz, o Galegão, na noite deste sábado, em Blumenau. Com uma atuação consistente, a equipe de Blumenau (Apanhando/Esferatur/FMD) venceu Itapetininga (SP) por 3 sets a 0 e largou com vitória na Superliga B masculina de vôlei.

Os blumenauenses começaram com tudo no set inicial, abrindo 5 a 0 no placar. Após pedido de tempo, os paulistas equilibraram o duelo, tornando a disputa ponto a ponto, com direito a empate em 24 a 24. Com saque forte e um bloqueio de Bob, Blumenau fechou a parcial em 27 a 25.

O roteiro do segundo set foi similar ao do primeiro. Com pontos de ace e o bloqueio funcionando muito bem, os donos da casa abriram 5 a 0. Porém, assim como no set inicial, os paulistas logo equilibraram as ações. Mais concentrada, a equipe de Blumenau voltou a abrir vantagem, chegou a ter 22 a 14 ao seu favor, pavimentando o caminho para o triunfo no set por 25 a 16.

O terceiro set foi o mais equilibrado. Os paulistas saíram na frente e lideraram o placar pela primeira vez no jogo. Mas logo os blumenauenses retomaram a frente do placar. As equipes trocaram vantagens e alternaram a liderança no placar até a reta final, quando os donos da casa mostraram mais solidez na defesa e fechou o set por 27 a 25.

Os blumenauenses têm uma semana de trabalho pela frente até o próximo compromisso, diante da equipe de Santo André (SP), na próxima sexta-feira, às 19h30min, no ABC paulista. Já o time de Itepetininga (SP) volta à quadra no próximo sábado, às 19h, em casa, quando recebe o Botafogo (RJ).