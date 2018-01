Malcom e outros brasileiros do Bordeaux foram chamados para uma "entrevista disciplinar", anunciou o clube, nesta quarta-feira, depois dos jogadores aparecerem sorridentes em vídeo após derrota por 2 a 0 para o Caen.

Denunciando a "falta de maturidade, solidariedade e respeito com a instituição e todos seus componentes", a direção do Bordeaux vai se reunir com Malcom, Cafú e Otavio em breve, indicou o clube francês em comunicado.

Em vídeo publicado nesta terça nas redes sociais, os três deixaram o gramado do estádio Matmut Atlantique sorrindo e se divertindo, menos de duas horas depois da derrota em casa. O sétimo tropeço nas últimas oito rodadas pode significar a demissão do técnico Jocelyn Gourvennec.

Desde o início da temporada, os brasileiros da equipe foram muito presentes nas redes sociais.

No final de setembro, Malcom publicou uma selfie ao lado do compatriota e ídolo Neymar. No entanto, a imagem foi feita logo após a derrota por 6 a 2 do Bordeaux para o Paris Saint-Germain.

Após novo revés contra o Montpellier (0-2), os brasileiros subiram fotos em suas redes sociais visivelmente felizes por voltarem para casa e passarem as festas de fim de ano no Brasil.

No domingo, um dia depois da vitória em Troyes (1-0), Malcom postou foto ao redor da Torre Eiffel, enquanto seu agente estava em Londres para negociar eventual transferência do jogador para o Arsenal.

* AFP