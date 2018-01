O Bordeaux anunciou a demissão do técnico Jocelyn Gourvennec por conta dos maus resultados da equipe, nesta quinta-feira, e aceitou o pedido de rescisão do capitão Jeremy Toulalan, que solicitou deixar o clube após saber da destituição do treinador.

Gourvennec comandava a equipe desde 2016 e será substituído de maneira interina pelo auxiliar Eric Bedouet, "a espera da nomeação do novo treinador, que vai acontecer em breve".

O belga Michel Preud'Homme é um dos favoritos para assumir o posto, indicou a imprensa da Bélgica.

Gourvennec não resistiu à má sequência de resultados do Bordeaux, que venceu apenas dois dos últimos 14 jogos na Ligue 1. O time está na 13ª posição e tem dois pontos de vantagem para o primeiro time na zona de rebaixamento.

A situação do clube se agravou após a eliminação na Copa da França, depois de derrota para o time amador Granville. Na terça, o time perdeu em casa por 2 a 0 para o Caen.

Jeremy Toulalan, de 34 anos, pediu para deixar o clube após saber da demissão do técnico. O zagueiro ainda tinha quatro meses de contrato com o clube.

"O clube aceitou rescindir seu contrato, tendo em contra que acabaria em quatro meses", anunciou o Bordeaux em comunicado. A equipe "deseja o melhor ao jogador, seja qual for o seu futuro".

