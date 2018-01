O Bordeaux arrancou uma vitória de alívio por 1 a 0 sobre o Nantes, neste sábado pela 22ª rodada do Campeonato Francês, à espera do novo técnico, o uruguaio Gustavo Poyet, enquanto Lille e Toulouse perderam novamente e afundaram na tabela.

Depois da vitória do Bordeaux, o presidente do clube, Stéphane Martin, anunciou que Poyet foi o escolhido para assumir o comando técnico da equipe, substituindo Jocelyn Gourvennec, demitido na quinta-feira.

A primeira partida sem o ex-técnico terminou em vitória sobre o Nantes, graças ao gol de Nicolas Préville.

Com a vitória, os Girondins assumiram provisoriamente a 11ª colocação com 26 pontos, quatro a mais que o Lille (18º), equipe na zona de mata-mata pela permanência na elite do futebol francês.

O Nantes, quinto com 34 pontos, se vê agora ameaçado pelo Nice, oitavo com 31 e que recebe no domingo o Saint-Etienne.

Nos outros resultados deste sábado, o Lille foi derrotado por 1 a 0 fora de casa pelo Troyes (15º), um rival direto na luta contra o rebaixamento.

Em situação ainda pior se encontra o Toulouse, que perdeu por 2 a 1 para o Montpellier (6º) e aparece na 19ª colocação, sinônimo de rebaixamento.

-- Resultados da 22ª rodada do Campeonato Francês:

- Sexta-feira:

Caen - Olympique de Marselha 0 - 2

- Sábado:

Nantes - Bordeaux 0 - 1

Montpellier - Toulouse 2 - 1

Rennes - Angers 1 - 0

Strasbourg - Dijon 3 - 2

Troyes - Lille 1 - 0

Amiens - Guingamp 3 - 1

- Domingo:

(12h00) Nice - Saint-Etienne

(14h00) Monaco - Metz

(18h00) Lyon - Paris SG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Paris SG 56 21 18 2 1 67 15 52

2. Olympique de Marselha 47 22 14 5 3 45 22 23

3. Lyon 45 21 13 6 2 49 21 28

4. Monaco 43 21 13 4 4 48 21 27

5. Nantes 34 22 10 4 8 19 21 -2

6. Montpellier 31 22 7 10 5 20 15 5

7. Rennes 31 22 9 4 9 27 30 -3

8. Nice 31 21 9 4 8 27 31 -4

9. Guingamp 29 22 8 5 9 24 29 -5

10. Strasbourg 27 22 7 6 9 27 37 -10

11. Caen 27 22 8 3 11 14 24 -10

12. Bordeaux 26 22 7 5 10 24 31 -7

13. Amiens 25 22 7 4 11 20 24 -4

14. Dijon 25 22 7 4 11 31 45 -14

15. Troyes 24 22 7 3 12 22 31 -9

16. Saint-Etienne 23 21 6 5 10 20 36 -16

17. Angers 22 22 4 10 8 25 32 -7

18. Lille 22 22 6 4 12 19 33 -14

19. Toulouse 20 22 5 5 12 20 32 -12

20. Metz 15 21 4 3 14 17 35 -18

* AFP