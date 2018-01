Bruno Fontes está em Miami para a disputa da Copa do Mundo de Vela, primeira grande competição internacional da temporada a reunir as classes olímpicas e que começa nesta terça-feira, no City of Miami Regatta Park. O velejador do Iate Clube de Santa Catarina participa da competição ao lado de outros 18 competidores e está confiante na busca de um bom resultado, principalmente após a conquista da Copa Brasil de Vela, realizada em dezembro do ano passado em Ilhabela.

– Miami é um lugar que sempre me traz ótimas recordações. Eu costumo vir bastante aos Estados Unidos, não só para competir, mas para treinamentos com os atletas daqui, e a motivação para um grande resultado é enorme – afirmou Bruno Fontes.

Essa será a nona vez que o catarinense participa da disputa em Miami. Das outras oito vezes que competiu, Bruno Fontes ficou sete vezes entre os dez primeiros, sendo vice-campeão em 2012, seu melhor resultado, e quinto em quatro oportunidades (2010, 2011, 2013 e 2014). Em 2015 e 2017, ele também chegou até as finais na Medal Race.

A Copa do Mundo é composta por quatro etapas, sendo que uma delas aconteceu em outro de 2017, em Gamagori, no Japão. Depois de Miami, ainda serão outras duas provas: em Hyères (abril) e em Marseille (junho), ambas na França. Em Miami mais de 500 velejadores competem sendo 70 na classe Laser Standard, da qual Bruno Fontes faz parte.

– Como sempre a classe Laser será muito equilibrada. Temos os melhores velejadores do mundo confirmados e eu espero uma competição de alto nível técnico. Como sempre o segredo é largar bem em todas as regatas e acertar nas escolhas durante a competição. Todos estão em início de ciclo olímpico e de olho nas melhoras para Tóquio-2020.

No sábado e no domingo estão programadas para acontecer as regatas de medalha de Miami. Em 2017, o Brasil subiu duas vezes ao pódio na competição. Além de Jorge Zarif, as campeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze conquistaram o ouro na classe 49er FX.

