Depois de marcar dois gols no jogo-treino do último domingo, o meia Caio foi apresentado oficialmente pelo Criciúma. O jogador já treinava com o elenco principal desde o início da pré-temporada, e assinou com o Tigre até o final do Catarinense. No time do técnico Lisca, ele tem atuado na lateral-direita, e espera buscar espaço para substituir o então titular Carlos Eduardo.

— Lisca me deu oportunidade, até por faltar jogador também na lateral, estou indo, fazendo meu máximo. Ano passado estava do Desportivo Brasil (SP), fiz poucos jogos mas o Criciúma me deu uma oportunidade boa de estar aqui — comentou.

Apesar da idade, Caio chegou ao clube e iniciou o treinamento com o sub-20, até que Lisca pediu para trazê-lo para o time profissional. Antes do Desportivo, o jogador esteve afastado dos gramados, mas também já passou pelo América de Natal por empréstimo do Fluminense.

Caio Barbosa Brito de Castro tem 1,76 metro e é natural de São Paulo. Ele acumula passagens também por Fluminense (RJ), Paulista (SP) e América (RN). Mesmo fora da posição de origem, ele espera ganhar oportunidades.

— A gente trabalha para jogar sempre, estou na lateral e estou levando, onde me colocar eu estou jogando. O Lisca é uma pessoa excepcional, dá oportunidade, disse que vai jogar todo mundo, então para o grupo isso é muito bom — comentou o jogador.

