O navegador catarinense Gustavo Gugelmin e o piloto paulista Reinaldo Varela subiram ao degrau mais alto do pódio neste domingo na segunda etapa do Rally Dakar, que compõe o trecho de dunas na região de Pisco, no Peru, com 278 quilômetros de trajeto (267 de trechos cronometrados).

A bordo do UTV Can-Am Maverick X3, os dois assumiram, ainda, a vice-liderança da categoria para UTVs. Gugelmin ficou satisfeito com o desempenho ao lado de Varela, principalmente por não terem tido uma boa posição de largada. Apesar disso, depois da vitória, está mais confiante na disputa pelo título da categoria.

– Largamos atrás e passamos por diversos carros e UTVs atolados, com dificuldades nas dunas. Um deles, inclusive, pegou fogo. Mostramos que estamos na briga pelo título dos UTVs e cumprimos a segunda etapa da melhor forma e sem levar nenhuma penalização – falou o catarinense.

Varela, que disputa o Dakar pela sétima vez e possui larga experiência na areia, destacou a qualidade de Gugelmin para traçar a melhor rota em meio as dunas peruanas.

– Fizemos uma especial tranquila. Temos experiência nas dunas e o Can-Am Maverick X3 trouxe todos os recursos para analisarmos com calma o melhor caminho por onde passar – disse o paulista.

O Rally Dakar segue para San Juan de Marcona, no Peru. A terceira etapa, nesta segunda-feira, inclui 502 quilômetros de desafios, 295 deles de especiais. A prova mais dura do calendário off-road ainda passa pela Bolívia e pela Argentina, que será palco da chegada no dia 20, na cidade de Córdoba.

