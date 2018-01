Quatro catarinenses decidem nesta terça-feira o futuro na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Figueirense, Tubarão, Criciúma dependem apenas de si para conquistar a lugar na segunda fase do torneio, enquanto Chapecoense também tem chance de classificação, mas precisará vencer e torcer para um resultado favorável no outro jogo do grupo.

O Figueira lidera o grupo 3, com quatro pontos, e pega o José Bonifácio, às 16h, no Antônio Pereira Braga, em José Bonifácio. O empate basta garantir a vaga, mas para fechar em primeiro lugar sem depender do placar do outro jogo, será preciso a vitória. O time vem de empate (0 a 0) com o América-PE e vitória (3 a 0) sobre o Mirassol.

Confiante após vencer o Fluminense, por 3 a 2, o Tubarão encara o Mogi Migim, às 16h, no estádio Bento de Abreu, em Marília. Com três pontos, o Peixe é o terceiro lugar no grupo 8 e uma vitória o garante na próxima fase logo em sua primeira participação na história da Copinha. Na estreia, o time perdeu, por 4 a 3, para o Marília.

O Criciúma empatou seus dois jogos até o momento por 0 a 0, contra Guarani e Madureira, pelo grupo 1. Com dois pontos e na terceira posição, o Carvoeiro joga às 16h contra o Fernandópolis, no estádio Cláuido Rodante, em Fernandópolis. Uma vitória por dois gols de diferença garante a classificação sem depender do outro jogo.

– Nossos dois primeiros jogos foram bem equilibrados. Para esse jogo temos que ser mais eficiente nas conclusões. Temos criado ótimas oportunidades, mas não conseguimos marcar os gols. É mais uma final e precisamos entrar em campo concentrados – disse o técnico Lalo.

Com uma derrota - 1 a 0 para a Ponte Preta - e um empate - 1 a 1 diante do Araxá-MG -, a Chapecoense tem só um ponto, na terceira posição do grupo 9. O Verdão do Oeste enfrenta a Francana, às 20h, no José Lancha Filho, em Franca.

Para entrar em campo com chance, será preciso que a líder Ponte - classificada com seis pontos - vença o Araxá - segundo colocado com quatro -, em jogo às 18h no mesmo local. Outro placar elimina a Chape.

– É se preparar e vencer o próximo jogo, independente de outros resultados. Até que tivermos chances, vamos lutar – afirmou o treinador da Chape, Rodrigo Casarin.

A terceira - e última rodada da fase de classificação - termina na quarta-feira. O Avaí, que tem 100% de aproveitamento e já está classificado no grupo 20, encara o Paulista, às 16h, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. Enquanto isso, o Joinville atua no mesmo horário, mas diante do Taboão da Serra, no estádio Vereador José Ferez, em Taboão da Serra, pelo grupo 24. O JEC precisa só empatar.

3ª rodada

Terça-feira

16h

Fernandópolis x Criciúma

José Bonifácio x Figueirense

Mogi Mirim x Tubarão

20h

Francana x Chapecoense

Quarta-feira

16h

Paulista x Avaí

Taboão da Serra x Joinville