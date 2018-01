Atual campeão da Premier League, o Chelsea (3º) apenas empatou sem gols com o Leicester (8º), surpreendente vencedor do título no ano anterior, em partida pela 23ª rodada da competição realizada neste sábado.

Os anfitriões não aproveitaram a vantagem numérica dentro de campo, após o lateral Ben Chilwell ser expulso por levar o segundo cartão amarelo, aos 23 minutos da segunda etapa.

Com mais este empate, os Blues ocupam a terceira colocação a 15 pontos do líder Manchester City, que faz o principal jogo da rodada no domingo, contra o Liverpool (4º). A pontuação do time do italiano Antonio Conte é a mesma que a do Manchester United (2º), que fecha a rodada na segunda-feira recebendo o Stoke (18º).

Nos outros jogos do dia, a goleada de 4 a 1 do West Ham (11º) na casa do Huddersfield (13º) foi um dos destaques. O argentino Manuel Lanzini, ex-Fluminense, balançou as redes duas vezes.

Além disso, o Burnley (7º) caiu por 1 a 0 para o Crystal Palace (12º), enquanto Watford (10º) e Southampton (16º) empataram em 2 a 2.

O West Bromwich (19º) venceu o Brighton (15º) por 2 a 0 em partida importante na luta contra o rebaixamento. Tottenham e Everton fazem o último jogo do dia.

-- Resultados e programação pela 23ª rodada da Premier League, pelo horário de Brasília:

- Sábado:

Chelsea - Leicester 0 - 0

Watford - Southampton 2 - 2

Crystal Palace - Burnley 1 - 0

Huddersfield Town - West Ham 1 - 4

West Bromwich - Brighton and Hove Alb2 - 0

Newcastle - Swansea 1 - 1

(15h30) Tottenham - Everton

- Domingo:

(11h30) AFC Bournemouth - Arsenal

(14h00) Liverpool - Manchester City

- Segunda-feira:

(18h00) Manchester United - Stoke

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 62 22 20 2 0 64 13 51

2. Manchester United 47 22 14 5 3 45 16 29

3. Chelsea 47 23 14 5 4 41 16 25

4. Liverpool 44 22 12 8 2 50 25 25

5. Tottenham 41 22 12 5 5 42 21 21

6. Arsenal 39 22 11 6 5 40 28 12

7. Burnley 34 23 9 7 7 19 20 -1

8. Leicester 31 23 8 7 8 34 32 2

9. Everton 27 22 7 6 9 25 34 -9

10. Watford 26 23 7 5 11 33 42 -9

11. West Ham 25 23 6 7 10 29 41 -12

12. Crystal Palace 25 23 6 7 10 21 33 -12

13. Huddersfield Town 24 23 6 6 11 19 39 -20

14. Newcastle 23 23 6 5 12 21 31 -10

15. Brighton and Hove Alb 23 23 5 8 10 17 29 -12

16. Southampton 21 23 4 9 10 23 34 -11

17. AFC Bournemouth 21 22 5 6 11 22 34 -12

18. Stoke 20 22 5 5 12 23 47 -24

19. West Bromwich 19 23 3 10 10 18 30 -12

20. Swansea 17 23 4 5 14 14 35 -21

* AFP