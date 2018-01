O Manchester City busca a primeira final da era Pep Guardiola, nesta terça-feira, pela partida de volta da semifinal da Copa da Liga inglesa com o Bristol City, enquanto Arsenal e Chelsea disputam a outra vaga na quarta-feira.

Sem títulos em sua primeira temporada, o técnico espanhol tem a chance de se aproximar da primeira conquista em território inglês com a Copa da Liga. A final é disputada no clássico estádio de Wembley.

Os Citizens, espetaculares na liderança da Premier League, ainda têm a chance de conquistar a tríplice coroa nacional (Premier League-FA Cup-Copa da Liga), além de disputar a Liga dos Campeões.

"Esperamos chegar à final da Copa da Liga e da FA Cup. Isso vai significar muitos jogos, mas acho que os rapazes querem que isso continue e continue", indicou Guardiola antes de enfrentar o quinto colocado da segunda divisão.

No sábado, o City se recuperou da primeira derrota na Premier League (4-3 para o Liverpool) ao superar o Newcastle por 3 a 1.

Autor dos três gols da vitória, o argentino Sergio Agüero vai ser titular já que o brasileiro Gabriel Jesus ainda segue em recuperação.

À espera da confirmação da ida de Alexis Sánchez para o Manchester United, o Arsenal encara o clássico londrino contra o Chelsea sem o "garoto maravilha". No final de semana, os Gunners venceram o Crystal Palace por 4 a 1.

O técnico francês Arsene Wenger vai perder o atacante chileno, mas por outro lado vai passar a contar com o armênio Henrikh Mkhitaryan, que chega a Londres em busca de maior protagonismo do que teve no United.

Fora da briga pelo título da Premier League e eliminado da FA Cup, o Arsenal quer a Copa da Liga para salvar a temporada.

Após empate sem gols no jogo de ida em Stamford Bridge, o Chelsea reagiu com vitória contundente no sábado contra o Brighton (4-0). Os Blues parecem ter recuperado a boa fase e têm no duelo do Emirates Stadium a chance para comprovar a recuperação.

-- Programação dos jogos de volta das semifinais da Copa da Liga, pelo horário de Brasília:

- Terça-feira

(17h45) Bristol City (D2) - Manchester City; ida 1-2

- Quarta-feira

(18h00) Arsenal - Chelsea; ida 0-0

