O Manchester City venceu com facilidade por 3 a 1 o duelo contra o Watford, nesta terça-feira pela 22ª rodada do Campeonato Inglês, e defendeu a vantagem de 15 pontos sobre o Manchester United, que na segunda-feira derrotou o Everton (2-0).

O Liverpool (4º a 18 pts) e o Tottenham (5º a 22 pts) também venceram na rodada, superando respectivamente Burnley e Swansea.

A rodada se encerra nesta quarta-feira com o clássico londrino entre Chelsea (3º) e Arsenal (6º).

No Etihad Stadium, depois de encerrada a sequência de 18 vitórias consecutivas com o empate com o Crystal Palace no último fim de semana, o City de Pep Guardiola precisou apenas de 40 segundos para abrir o placar com Raheem Sterling, após ótima jogada e cruzamento de Leroy Sané.

O zagueiro congolês Christian Kabasele ampliou a vantagem do City com um gol contra, aos 13 minutos de jogo, e o argentino Sergio Aguero fez o terceiro gol aos 18 do segundo tempo.

Nos minutos finais, o Watford aproveitou a queda no ritmo de jogo do adversário para marcar seu gol de honra com André Gray.

Já o Tottenham derrotou por 2 a 0 o lanterninha Swansea, com gols do espanhol Fernando Llorente (12 min) e Dele Alli (89).

Em outras partidas disputadas nesta terça, o West Ham (16º) arrancou importante vitória por 2 a 1 na briga contra o rebaixamento sobre o West Bromwich (19º), enquanto o Crystal Palace (14º) se afastou das parte de baixo da tabela com um triunfo pelo mesmo placar sobre o Southampton (17º).

- Resultados da 22ª rodada do Campeonato Inglês:

- Segunda-feira:

Brighton and Hove Alb - AFC Bournemouth 2 - 2

Stoke - Newcastle 0 - 1

Leicester - Huddersfield Town 3 - 0

Burnley - Liverpool 1 - 2

Everton - Manchester United 0 - 2

- Terça-feira:

West Ham - West Bromwich 2 - 1

Swansea - Tottenham 0 - 2

Southampton - Crystal Palace 1 - 2

Manchester City - Watford 3 - 1

- Quarta-feira:

(17h45) Arsenal - Chelsea

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 62 22 20 2 0 64 13 51

2. Manchester United 47 22 14 5 3 45 16 29

3. Chelsea 45 21 14 3 4 39 14 25

4. Liverpool 44 22 12 8 2 50 25 25

5. Tottenham 40 21 12 4 5 41 20 21

6. Arsenal 38 21 11 5 5 38 26 12

7. Burnley 34 22 9 7 6 19 19 0

8. Leicester 30 22 8 6 8 34 32 2

9. Everton 27 22 7 6 9 25 34 -9

10. Watford 25 22 7 4 11 31 40 -9

11. Huddersfield Town 24 22 6 6 10 18 35 -17

12. Brighton and Hove Alb 23 22 5 8 9 17 27 -10

13. Newcastle 22 22 6 4 12 20 30 -10

14. Crystal Palace 22 22 5 7 10 20 33 -13

15. AFC Bournemouth 21 22 5 6 11 22 34 -12

16. West Ham 21 21 5 6 10 24 39 -15

17. Southampton 20 22 4 8 10 21 32 -11

18. Stoke 20 22 5 5 12 23 47 -24

19. West Bromwich 16 22 2 10 10 16 30 -14

20. Swansea 16 22 4 4 14 13 34 -21

./bds/mcd/am

* AFP