O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou nesta segunda-feira que vai ser o mais flexível possível ao decidir sobre a participação de atletas norte-coreanos nos próximos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, na Coreia do Sul.

"Seremos o mais flexíveis possível" comentou à AFP um porta-voz do COI. A entidade também indicou ter "adiado a data limite de inscrição" para atletas norte-coreanos e que nesta semana serão organizadas negociações sobre a possível participação da Coreia do Norte nas Olimpíadas.

O COI indicou acolher favoravelmente as conversas organizadas na terça-feira, entre os governos do norte e do sul, deixando a porta aberta para atletas norte-coreanos.

No domingo, uma fonte próxima ao dossiê confirmou à AFP um encontro na sede do COI em que o presidente do COI, Thomas Bach, e o membro norte-coreano da organização, Chang Ung, tomarão parte.

Chang Ung, citado pela agência de notícias japonesa Kyodo, declarou no sábado que o país provavelmente participará dos Jogos de Inverno no vizinho do sul, entre os dias 9 e 25 de fevereiro.

As declarações de Chang Ung se inserem na série de sinais que apontam um apaziguamento da tensão na península coreana, após meses de retóricas amaçantes entre Pyongyang e Washington.

Seoul e os organizadores das Olimpíadas desejam que a Coreia do Norte participe das Olimpíadas de Pyeongchang-2018, que vai ser realizada próximo à fronteira entre os dois vizinhos.

