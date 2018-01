O Concórdia segue forte preparação ao Campeonato Catarinense de 2018, divisão que volta a disputar depois do descenso em 2011. Nos últimos dias, o grupo ganhou o reforço de um atleta de 21 anos, mas que conhece o futebol do Estado. Com passagens pelo Hercílio Luz e Inter de Lages no ano passado, Luizinho já treina com o grupo do Galo do Oeste.

O jogador, formado pelo Guarani de Palhoça, é o último reforço do elenco comandado pelo técnico Mauro Ovelha. A equipe está praticamente formada para o início do Catarinense. Tanto que a partir desta semana determinou que entrou na “reta final” de preparação ao torneio.

A estreia do Concórdia está marcada para o dia 17. Em casa, no Domingos Machado Lima, o time recebe a Chapecoense.

