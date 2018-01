Representantes das duas Coreias se reuniram nesta quarta-feira para discutir quantos atletas participarão dos próximos Jogos Olímpicos de inverno na Coreia do Sul.

Três representantes de cada país participam da reunião de trabalho em Panmunjom - povoado na fronteira onde foi firmado o cessar-fogo da guerra da Coreia (1950-1953) - sobre o número de atletas e outros assuntos de logística.

Seul propõe uma equipe comum feminina de hockey sobre o gelo e apresentação conjunta nas cerimônias de abertura e encerramento.

As conclusões do encontro farão parte da ordem do dia na reunião de representantes das duas Coreias com o Comitê Olímpico Internacional (COI), no próximo sábado, em Lausanne (Suíça). O COI deverá aprovar a participação dos atletas norte-coreanos que não obtiveram índice ou que não se inscreveram no prazo.

"Negociaremos sob o espírito do mútuo respeito (...) para melhorar as relações na fronteira e estabelecer a paz na península", declarou o negociador sul-coreano Chun Hae-Sung.

Na semana passada, Pyongyang aceitou enviar uma delegação de atletas, dirigentes e artistas aos Jogos, que começam no dia 9 de fevereiro, na sul-coreana Pyeongchang.

* AFP