Recém contratados, o brasileiro Philippe Coutinho e o colombiano Yerry Mina foram relacionados pelo Barcelona primeira vez, nesta quarta-feira, e podem fazer suas estreias com a camisa catalã na Copa do Rei contra o Espanyol.

Coutinho, que herdou o número 14 de Javier Mascherano e de Johann Cruyff, recebeu alta para jogar após chegar com lesão na coxa depois de deixar o Liverpool. O capitão Andrés Iniesta e o atacante Paco Alcácer também foram liberados para jogar.

Os dois poderão estrear com a camisa do Barça no gigante Camp Nou. A equipe precisa vencer para se vingar da derrota por 1 a 0 no estádio do Espanyol, pelas quartas de final da Copa do Rei.

Para Coutinho, estrear nesta partida teria um sabor especial, já que o brasileiro defendeu o Espanyol por seis meses em 2012.

