O técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, afirmou neste sábado que o brasileiro Philippe Coutinho, contratado recentemente junto ao Liverpool, mas que chegou lesionado ao Barça, poderá estrear "em breve".

"Não gosto de dar uma data neste tema de lesões, porque sempre se corre o risco de estar equivocado, mas ele está progredindo bem", afirmou Valverde, em coletiva de imprensa na véspera da partida da Liga contra o Betis.

"Acredito que ele poderá jogar em breve. Não sei quando, se na quinta-feira, se na semana que vem, não sei, mas vemos ele bem. Estimamos que em pouco tempo ele poderá entrar na dinâmica da equipe", opinou.

Coutinho, que se tornou o terceiro jogador mais caro da história, chegou no início do mês ao Barça comprado junto ao Liverpool numa operação que pode chegar aos 160 milhões de euros. O brasileiro, porém, tinha uma lesão na coxa direita e ainda não pôde jogar com o novo clube.

Caso o otimismo de Valverde se confirme, Coutinho, 25 anos, poderá estrear com o Barça na quinta-feira contra o Espanyol, na partida de volta das quartas de final da Copa do Rei, no Camp Nou. Na ida, o Barça perdeu por 1 a 0.

* AFP