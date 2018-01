O brasileiro Philippe Coutinho, terceiro jogador mais caro da história ao assinar pelo Barcelona, declarou neste domingo que realiza um sonho ao vestir a camisa azul-grená do clube catalão.

"Fãs do Barça, já estou aqui. É um sonho feito realidade. Espero que nos vejamos amanhã. 'Visca el Barça'", declarou Coutinho em breve vídeo publicado nas redes sociais do clube.

Pouco depois, a Barça TV fez a primeira entrevista oficial com o craque: "estou muito contente e feliz. Sempre disse que era um sonho o que estou vivendo. Estamos muito felizes".

Coutinho acrescentou que seu desejo é "poder jogar, ganhar títulos e deixar os torcedores felizes. São meus objetivos".

Por último, o brasileiro destacou que chegar ao Barça supõe "poder jogar com ídolos, jogadores que são história como Messi, Luis Suárez, Iniesta, Piqué, Busquets... Estou muito feliz por poder conviver e aprender com eles".

Coutinho vai fazer exames médicos nesta segunda-feira, antes de assinar contrato no Camp Nou. Segundo a programação, o jogador vai ser apresentado aos torcedores no gramado do estádio e vai fazer a primeira coletiva de imprensa.

