O futebol de Santa Catarina pode ter o encontro de Criciúma e Figueirense nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Para que isso aconteça, porém, antes será preciso que a dupla se classifique. Os times atuam neste sábado, contra Atlético-PR e Santos, respectivamente, no interior de São Paulo, pela terceira fase do maior torneio de base do Brasil.

Em Fernandópolis, no estádio Cláudio Rodante, o Criciúma encara o Atlético-PR, às 11h. Até o momento, o Tigre faz uma campanha em plena ascensão. Após empates, por 0 a 0, contra Guarani e Madureira, o time embalou ao bater o Fernandópolis, por 3 a 1, e fechar a primeira fase no segundo lugar do grupo 1. Na segunda fase, o Carvoeiro eliminou o Votuporanguense ao fazer 3 a 0.

O Figueirense terá pelo caminho o Santos, às 18h30min, no estádio Ismael di Biasi, em Novo Horizonte. O Alvinegro foi o melhor do grupo 3 na primeira fase, com sete pontos, ao vencer Mirassol (3 a 0) e José Bonifácio (4 a 2), além de empatar com o América-PE (0 a 0). Na segunda fase, o Furacão eliminou o Novorizontino ao vencer, por 1 a 0, na casa do adversário.

O cruzamento da Copa São Paulo de Futebol Júnior prevê que em caso de mais uma etapa concluída com sucesso, Criciúma e Figueirense irão fazer o clássico catarinense pelas oitavas de final. Há dez anos, o Alvinegro foi o campeão do torneio nacional, enquanto que o Tigre ainda busca sua primeira conquista.

