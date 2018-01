O brasileiro Daniel Alves não dá o braço a torcer: depois de ser expulso na derrota do Paris Saint-Germain para o Lyon por 2 a 1, no domingo, o lateral publicou mensagem no Instagram nesta segunda-feira negando ter faltado com respeito.

"As decisões já foram tomadas, a batalha já foi perdida, mas eu continuo pensando que o sr se esquivou com a sua decisão. Desde quando não está de acordo é faltar com respeito? Se quiserem colocar a culpa em mim também podem, é de graça. E outra: tenho as costa bem largas e um par bem posto que me mantém de pé sempre", escreveu o jogador.

Dani Alves foi expulso quando a partida estava empatada em 1 a 1, após reclamar com veemência por falta marcada pela arbitragem. Clément Turpin acabou expulsando o jogador com cartão vermelho direto.

Alves acompanha o texto com uma imagem da ação, encarando o árbitro da partida.

O brasileiro atravessa momento complicado esportivamente: "Dani Alves começou bem a temporada, mas não está tão bem neste momento. Tem dificuldades defensivas quando enfrenta atacantes dribladores", comentou à AFP o ex-jogador francês Alain Roche e ex-dirigente do PSG atualmente comentarista de televisão.

* AFP