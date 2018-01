O meia espanhol David Silva revelou nesta quarta-feira que o motivo pessoal pelo qual desfalcou em três jogos o Manchester City foi o nascimento prematuro do filho.

"Quero agradecer a todas as mostras de carinho recebidas estes dias", declarou o jogador de 31 anos, peça-chave do City de Pep Guardiola que lidera o Campeonato Inglês com 15 pontos de vantagem sobre o vice-líder Manchester United.

"Também quero compartilhar com vocês o nascimento de meu filho Mateo, que nasceu de forma prematura extrema e que está superando seus primeiros dias graças à atenção da equipe médica", concluiu o jogador espanhol, em nota publicada no Twitter.

David Silva voltou a campo na terça-feira na vitória do City sobre o Watford (3-1), após ficar de fora dos duelos contra Tottenham, Newcastle e Crystal Palace.

Guardiola havia se limitado a dizer que o meia espanhol não jogava devido a problemas pessoais: "Quando estiver pronto, voltará. Mas sua vida pessoal é mais importante que qualquer outra situação".

"Não importa se perdermos pontos porque ele não está. Não o forçarei nunca. Alguns dias estará aqui e outros estará ausente. Dependerá de como está sua família", continuou Guardiola.

* AFP